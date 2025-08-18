Македонија
Заврши рокот за пријавување на кандидати за претседател на Антикорупциска
18.08.2025 17:51
Заврши рокот за пријавување на кандидати за претседател на Антикорупциската комисија. До сега се пријавиле 13 лица, информираа од македонското собрание. Оттаму велат дека со оглед на тоа што постапката е прекината, прекината е и административната селекција.
Имињата ќе бидат познати откако ќе заврши процесот на административна селекција на пријавените кандидати.