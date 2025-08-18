Заврши рокот за пријавување на кандидати за претседател на Антикорупциска

Заврши рокот за пријавување на кандидати за претседател на Антикорупциската комисија. До сега се пријавиле 13 лица, информираа од македонското собрание. Оттаму велат дека со оглед на тоа што постапката е прекината, прекината е и административната селекција.

Имињата ќе бидат познати откако ќе заврши процесот на административна селекција на пријавените кандидати.