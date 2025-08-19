Андоновски најави редизајн и модернизација на националниот електронски систем за управување со документи

Новиот Национален електронски систем за управување со документи (еДМС) ќе биде срцето на дигиталната администрација, информира министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски. Почнуваме со редизајн и модернизација на затекнатиот скапо платен, но дисфункционален систем. Неговата функционалност е клучна за ефикасна, транспарентна и безбедна јавна управа, вели Андоновски.

„еДМС е темелот – ’водоводот‘ на дигиталната администрација. Нашата цел е да обезбедиме систем кој конечно ќе работи за граѓаните и институциите, со приоритет на безбедноста, довербата и корисноста“, изјави министерот Андоновски.

Граѓаните да можат во реално време да го следат статусот на своите предмети. Ќе има побрза и поефикасна администрација, транспарентност, онлајн пристап и намалена бирократија.

За институциите ова ќе значи интегрирана платформа, намалување на грешки и оптимизација на ресурси, додека за државата ќе донесе усогласеност со европските стандарди и создавање на темел за вистинска дигитална трансформација.