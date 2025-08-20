Временска прогноза
Сончево со мала до умерена облачност
20.08.2025 08:01
Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.
Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 18, а максималната ќе достигне од 28 до 35 степени.
Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.