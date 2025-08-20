Се пополнуваат студентските легла

Во рамките на административната зграда е реализиран проект за инклузивен процес односно за студенти со атипичен развој. Извршени се и интервенции во санитарните јазли. Минатите години е комплетно реновиран блок ЦЕ.

Наспроти ова, стан пристојно наместен од 50-тина квадрати во централното подрачје на Битола чини 300 евра. За легло и храна студентот во студентскиот дом ќе плати 3410 денари.

Децата на бранителите како и апликантите кои потекнуваат од семејства со невработени родители и оние чии родители имаат месечен приход до минимална плата ќе бидат сместени бесплатно. Во студентскиот дом „Кочо Рацин“ може да аплицираат и оние кои нема да студираат на државен универзитет. Аплицирањето се одвива по електронски пат.

Ружица Ѓоршевска