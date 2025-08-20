Климатските промени закана на градинарското производство

Наводнуваат речиси преку ден, кој директно, кој преку систем капка по капка. Други земјоделци пак, поставуваат заштитни мрежи на засеаните површини за да го спасат производството. Високите температури преку летото веќе со години прават проблеми на струмичките градинари, чии приноси осетно се намалени.

Климатските промени веќе прават проблеми на струмичките земјоделци. Мразовите, градот, сушата и високите температури се најчестите појави кои го преполовуваат родот. Ова значи дека мора да се применуваат нови аграрни политики.

Заради високите температури и појавата на болести во струмичко, на отворено со години не се одгледуваат градинарски култури наменети за преработувачките капацитети.

Ване Трајков