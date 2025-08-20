Митева: Завршивме три арбитражни постапки

Државата го доби случајот со „Казан дол“, заштедени се 115 милиони евра. Од осум активни меѓународни арбитражни постапи, оваа влада успешно заврши три во полза на Македонија, вели портпаролката Митева. Доведени биле во ризик државниот буџетот и меѓународниот углед.

Известува Миле Ристески