Божиновска- Колумбија: Заедничка визија за енергетска ефикасност и поддршка на граѓаните

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, оствари конструктивен работен состанок со Рита Колумбија, Постојана координаторка на Обединетите нации во Македонија.

На средбата беше разговарано за можностите за продлабочување на соработката во областа на обновливи извори на енергија, енергетската ефикасност, поддршка на ранливите категории и развој на иницијативи за климатски промени и животна средина.

Една од клучните теми беше поддршката од Обединетите нации за организацијата на 14-тиот Интернационален форум за енергија за одржлив развој (14-ИФЕСД), којшто во организација на Министерството за енергетика ќе се одржи од 28-30 октомври 2025 година во Скопје, Република Северна Македонија. Рита Колумбија ја потврди подготвеноста Обединетите нации да помогнат за учество на релевантни говорници на високо ниво, што ќе ја зголеми значајноста и ефектот од форумот.

„Соработката со Обединетите нации е клучна за унапредување на националните политики и за обезбедување конкретна корист за граѓаните. Со поддршката на ОН за нашиот форум ќе можеме да обезбедиме експерти и релевантни говорници кои ќе ја кренат дискусијата на високо ниво“, истакна министерката Сања Божиновска.

На средбата беше дискутирано и за можностите за продлабочување на соработката околу Зелениот финансиски инструмент, воведување на државни обврзници врзани со одржливост и поддршка на енергетските заедници, со цел обезбедување на поинклузивни и одржливи решенија за граѓаните.

Соработката меѓу Министерството за енергетика и Обединетите нации останува на високо ниво и ќе продолжи и во иднина, преку редовни средби и размена на идеи за подобрување на политиките и иницијативите во областа на енергијата и одржливиот развој.