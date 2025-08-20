Кривичен суд
Одобрено обвинение како продолжение на истрагата за предметот „Адитив“
20.08.2025 15:26
Овој случај опфаќа три лица, а меѓу нив е и поранешната претседателка на антикорупциската комисија Татјана Димитровска. Таа се товари за кривично дело – оддавање на службена тајна.
Советот за оценка на обвинителниот акт одобри обвинение како продолжение на истрагата за случајот „Адитив“.
Од Кривичниот суд велат дека обвинителниот акт е доставен до судечкиот совет, а обвинителството веќе испратило предлог за спојување на двете постапки. Од тие причини, велат од судот, главната расправа за овој процес закажана за утре се одлага за втори септември.