Мицкоски: И со два потписа не се задоволни

И со два потписа не се задоволни граѓанските независни иницијативи, реагира премиерот Христијан Мицкоски и прашува што треба да се направи за да се задоволни сите страни. Оваа негова реакција следи по коментарот на независните иницијативи дека и покрај намалувањето на бројот на потписите, тие за локалните избори не биле рамноправни со другите партии и натаму се во процедура за формирање политичка партија.

Премиерот уверува дека Владата останува стабилна и насочена кон реформи, додека ДУИ од опозиција се обидува да изврши притисок за враќање во власта.

Мицкоски најави дека ВМРО-ДПМНЕ наскоро ќе ги објави имињата на кандидатите за градоначалници во општините каде што се правеа дополнителни анализи.

Од Владата јасно уверуваат дека функционираат стабилно веќе 14 месеци и дека, за разлика од минатото, сега нема корупција и криминал како пракса.

Борис Грујоски