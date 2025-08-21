Мицкоски: Длабок рез во правосудниот систем

Локалните избори се последниот рок за институциите кои не работат совесно или пак има сомнежи за корупција. Премиерот Мицкоски најави робустна акција за сите за кои постојат сомнежи за неизвршување на задачите. Тука се членовите на Судски совет, како и државниот обвинител Коцевски.

Анита Димитријевска-Велковска ги пренесува ставовите на премиерот Мицкоски.