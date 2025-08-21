Здравство
Стручен надзор и увид во приватните болници
21.08.2025 13:19
Независна комисија за стручен надзор, составена од експерти од странство ќе утврдуваат дали приватните болници вршат злоупотреба на граѓаните и државните пари со непотребни интервенции. Министерството за здравство бара увид во целосната документација за пациентите кои се лекуваат во здравствени установи.
Известува Ана Јосифоска.