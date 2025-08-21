Семејно насилство: Недостатоци во системот за заштита на жртвите

Алармантен извештај на Државната ревизија кој открива сериозни недостатоци во системот на заштита на жртвите од семејно насилство. Институциите не ги исполнуваат обврските, констатираат ревизорите. Билтените на МВР секојдневно се полнат со податоци за жртви на семејно насилство, а тоа на писмено го констатира и Државниот ревизор.

Елена Георгиевска истражуваше на оваа тема.