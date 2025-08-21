Зголемени се производството и цената на грозјето

Цените на грозјето руши рекорди. Плодот на виновата лоза годинава се продава по највисока цена, досега. Тоа го признаваат и лозарите, но и Државната статистика минатата недела излезе со информација дека овошјето, вклучително и грозјето е зголемено за над 33 проценти, а трошоците на земјоделците се зголемени за само три насто.

Известува Александра Велинова.