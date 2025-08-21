Итни мерки за зачувување на статусот на УНЕСКО

До крајот на годинава ќе бидат испочитувани голем дел од препораките на УНЕСКО. Институциите започнаа итна, неодложна и координирана акција за зачувување на статусот на УНЕСКО на Охридскиот регион. Ова се дел од заклучоците на денешниот состанок на Националната комисија. Велат ќе се работи деноноќно и интензивно за во дадениот рок да се покаже решителноста на институциите за напредок во заштитата.

„Овој состанок беше многу важен да се даде задача и да се постават фокал поинт, значи, луѓе коишто ќе бидат 24-7 подготвени од секоја институција, од секое министерство коишто ќе работат 24-7 на оваа проблематика и ќе имаме координирана акција во овој временски период и тоа ќе биде на вистина голем предизвик“, изјави министерот за култура и туризам, Зоран Љутков.

Претходно Владата ги задолжи надлежните министерства, општините Охрид, Струга и Дебарца во наредниот период да се разгледа Планот за управување со светското природно и културно наследство особено во делот на урбанизација и бесправно изградените објекти,

„Потребна е јасна координација и одговорност, бидејќи наша обврска е до 1-ви февруари 2026-та година заедно со Р. Албанија да доставиме Извештај за напредокот во заштитата на Охридскиот регион. Како што знаете, ова е предизвик, но и можност да се покаже дека кога се работи за национален интерес можеме обединето и заедно да делуваме“, додава Љутков.

Овие итни мерки следуваат откако УНЕСКО минатиот месец донесе одлука Охрид да добие уште една шанса, дополнителен рок од една година за исполнување на препораките и да не се најде на листата светско наследство во опасност.

Соња Рилковска