Комисија со странски експерти ќе го „чешла“ работењето во приватните болници

Стручен надзор со странски експерти ќе го чешлаат работењето во приватните болници во земјава. Министерот за здравство најави дека комисија составена од стручни лица од три различни земји ќе проверуваат дали имало непотребни интервенции направени за профит во приватните здравствени установи. Тимот ќе биде од европски земји, а целта е тој да биде независен за да не се остави простор за сомнеж. Доколку бидат утврдени нерегуларности, според министерот ќе се бара начин како да бидат отстранети.

Дополнителен проблем е тоа што министерството нема никакви информации за пациентите кои се лекуваат во приватните болници. А од наредниот месец, овие здравствени установи ќе мора задолжително да ги отворат базите за сите граѓани кои влегуваат во клиниките.

Во моментов, комисија во министерството работи на отстранување на евентуални законски пречки.

Министерот за здравство појасни дека досега имале увид само за оние пациенти коишто барале помош на приватните клиники, но се покриени преку Фондот, но немаат никакви информации за пациентите коишто не се покриени преку Фондот и немаат здравствено осигурување.

Од Фондот за здравствено осигурување велат дека во изминатите четири години нема добиено претставки од пациенти за непотребни медицински интервенции.

„Во сите установи се вршат редовни годишни контроли, а ондот постапува и по поднесени претставки на пациенти или по сопствен наод. Во изминатите четири години не се евидентирани претставки за непотребни медицински интервенции, додека по сопствен наод Фондот има извршено девет контроли за приватно наплатени средства“-велат од ФЗО.

Од Фондот посочуваат дека немаат законска надлежност да ја оценува медицинската оправданост на изведените интервенции, ниту да врши инспекциски надзор врз стручната работа на здравствените установи, укажувајќи дека овие надлежности се во доменот на Државниот здравствен и санитарен инспекторат или на специјални комисии формирани од министерот за здравство.

