Нето-платата во јуни 45.468 денари

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јуни годинава изнесува 45.468 денари и е повисока за 8,4 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика (ДЗС).

Зголемувањето се должи, пред сѐ, на порастот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Образование за 14,7 проценти, Дејности на здравствена и социјална заштита за 12,7 проценти и Рударство и вадење камен за 12,2 проценти.

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Финансиски дејности и дејности на осигурување за 7,5 проценти, Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли за 4.3 проценти и Транспорт и складирање за 2,1 процент

Во јуни годинава просечната месечна исплатена бруто-плата изнесува 68.340 денари.