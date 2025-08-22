Автомобил удрил во две девојчиња на тротинет, возачот е во бегство

Полицијата сè уште трага по возачот кој со автомобил удри во девојчиња на тротинет и побегна од местото на несреќата која вчера се случи на улицата „Васил Ѓоргов“ во Скопје.

Малолетничката се здобила со тешки повреди, а нејзината 12-годишна сопатничка е хоспитализирана со полесни повреди.

МВР преземаа мерки за расчистување на случајот