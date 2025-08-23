Почна увидот во избирачкиот список

Подрачните одделенија на ДИК се подготвени за увидот во Избирачкиот список кој ќе трае 20 дена. Секој ден од 8 до 20 часот граѓаните ќе можат да дојдат во просториите и да си направат проверка. Го посетивме одделението во Центар што ги покрива истоимената општина и Аеродром. Од таму не информираа дека последните години доаѓаат само повозрасните бидејќи помладата популација електронски си се проверува.

Дел од нив велат дека со години се запишани на истото место и веројатноста е голема дека се пак таму.

Правото на глас е неприкосновено и токму заради тоа секој граѓанин со право на глас треба да си направи проверка во единствениот Избирачки список до 11 септември, апелираат надлежните. Доколку не се во него или има грешни податоци треба да поднесат барање за навремено да бидат внесени точно во избирачкиот список.

Избирачкиот список во кој се извршени сите промени произлезени од увидот ДИК го заклучува за 15 дена односно најдоцна до 26 септември.

Фиљана Кока