ВМРО-ДПМНЕ со отчет за локалната власт

Работиме за секој човек и ветената програма во најголем дел е остварена рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер, Христијан Мицкоски на саемот „Отчет за четиригодишната работа на градоначалниците“. Ниту една функција не е загарантирана ниту вечна, посочи тој и со тоа најави смени во партиските функции, но и реконструкција на владата веднаш по локалните избори. Ќе се менуваме, надоградуваме и усовршуваме врз основа на потребите и барањата на граѓаните-вели Мицкоски.

Шефот на Владата ги отфрли информациите дека се прави терен ДУИ да биде дел од кабинетот на Илинденска.

„Ќе бидам многу јасен и прецизен овие избори нема да бидат вратата на ДУИ во Владата, и интригите и игрите од Зајас и Мала Речица нема да поминат. Кога зборуваме за чесност и за одговорност во политиката, мора да ја откриеме и вистината за валканите игри што се подготвуваат зад кулисите“, рече Мицкоски.

Вмро-ДПМНЕ ќе победи убедливо и овие избори во најголемиот дел ќе се решат работите уште првиот круг – убеден е Мицкоски. Секоја победа мора да се заслужи со работа и со чесност. Тој ги повика идните градоначалници на одговорност и транспарентност.

Миле А. Ристески