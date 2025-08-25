9,7 милиони евра за финансирање на кампањата за локалните избори
Од државниот буџет за финансирање на кампањата за локалните избори ќе се одвојат 9,7 милиони евра. Од нив, две третини ќе одат за приватните медиуми и интернет портали, односно за платено политичко рекламирање. Јавниот сервис не е во овој пакет. Правните експерти велат дека политичките партии мора да имаат посебни сметки, за институциите да ги следат приливите на средства. Забрането е да се примаат странски донации.
Без разлика дали трошат државни пари за кампањата, или добиваат донации, политичарите и партиите да внимаваат на вокабуларот, критиките кои си ги споделуваат политичките актери да бидат аргументирани, а не токсични.
Ветувањата и начинот на изнесување на ставовите на политичарите влијае и на младите. И тие се желни да се вклучат во креирање на политиките, за да не заминуваат од државата.
Меѓународните набљудувачи сметаат дека е потребно обезбедување еднаков пристап до медиумите во изборните кампањи и за зголемување на отчетноста и интегритетот на финансирањето на кампањата.
Препораките од ОБСЕ не се поднесени до Собрание.
Борис Грујоски