Тајфунот Каџики направи хаос во Југоисточна Азија

Изобилни дождови зафатија делови од Југоисточна Азија откако тропска бура го зафати Виетнам, поплавувајќи ги улиците во главниот град и уривајќи електрични столбови и дрвја. Виетнамските државни медиуми соопштија дека остатоците од тајфунот Каџики сега се приближува над Лаос. Дожд се прогнозира и во Тајланд. Виетнамската влада планираше да евакуира речиси 600.000 луѓе во провинциите каде што повеќе од 152.000 домови беа во области со висок ризик.

Научниците предупредија дека климатските промени ќе резултираат со формирање на циклони во Југоисточна Азија поблиску до копното, побрзо зајакнувајќи се и траејќи подолго, зголемувајќи ги ризиците од поплави.