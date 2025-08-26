Продолжува работната посета на Муцунски во Брисел, ќе се сретне со еврокомесарката Кос

Шефот на дипломатијата Муцунски е во работна посета на Брисел. На средбата со генералниот директор на Директоратот на Европската комисија за проширување и источно соседство, Јан Копман разменети се мислења за спроведувањето на реформската агенда, посветеноста на владата да испорачува видливи резултати од реформските процеси и за планот за раст.

Муцунски нагласи дека владата во изминатата година демонстрираше сериозна посветеност во исполнувањето на обврските од реформската агенда, постигнувајќи значителен напредок во владеењето на правото и борбата против корупцијата и дигитализацијата, информираа од МНР.

Македонскиот министер уште еднаш ја потврдил цврстата посветеност на Македонија кон процесот на европска интеграција, како еден од стратешките приоритети во надворешната политика.

Муцунски ќе има средба и со еврокомесарката за проширување, Марта Кос.