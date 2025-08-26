Македонија
Во Собранието доделување на државната награда „Мајка Тереза“
26.08.2025 08:52
Наградата е за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката...
Во Собранието денеска ќе биде доделена државната награда „Мајка Тереза“ за 2025 година.
Наградата е за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.
Годинава добитници се Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети.