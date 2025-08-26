Изложба „Гласот на минатото“ – скулптура што раскажува приказни

Скулпторот Озбек Ајваз вечер, во 20 часот, во Мобилна/ Монтажна галерија, локација: Парк на франкофонија, ќе ја претстави својата втора самостојна изложба „Гласот на минатото“ – скулптурална инсталација поставена во јавен простор.

Делото претставува уметнички потсетник на едно време кога читањето весници беше секојдневен ритуал, а вестите се примаа со трпение, внимание и доверба во изворите. Со својата форма и порака, скулптурата ја оживува културата на внимателно информирање, која денес сè повеќе исчезнува под притисок на онлајн медиумите, социјалните мрежи и инстант информациите, велат организаторите.

„Гласот на минатото“ не само што нè враќа во еден поинаков медиумски контекст, туку и предупредува за ризиците од брзината на современото информирање – полувистини, лажни вести и дезинформации што често се шират без проверка.

Проектот е финасиски поддржан од Министерство за култура и туризам и Општина Центар

Озбек Ајваз е роден во 1999 година во Скопје, РСМ. Во 2021 година дипломира на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на отсек вајарство со модул сценографија, под менторство на проф. м-р Жарко Башески и проф. м-р Беди Ибрахим. Моментално е на магистерски студии на истиот факултет, отсек вајарство, под менторство на проф. м-р Жарко Башески.

Неговото творештво се карактеризира со скулптури изработени претежно од рециклирано железо, во апстрактни и геометриски форми, под влијание на Пабло Пикасо, Александар Архипенко, Марсел Дишан и Џулио Гонзалес.