За огрев – прво клима, па дрва

Се намалува побарувачката на огревно дрво иако цените не варираат многу. Последниве години дури 30 проценти од домаќинствата побарале други енергенси кои ќе ги греат в зима. Причините се бараат во иселувањето, климатските промени и еколошките фактори.

Ветеното огревно дрво граѓаните ќе го добијат навреме. Граѓаните бараат економичност во загревањето на животниот простор. Во втор план е разликата во цени.

И со намалена потрошувачка на огревното дрво, дрвокрадството останува голем проблем.

Елизабета Митреска