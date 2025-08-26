Полесен пристап до кредити за купување прв стан

Енормно растат цените на становите во Скопје, дел од граѓаните не можат да си дозволат ниту сопствен стан. Народната банка иницира категоризација на кредитите. Ќе го олеснува пристапот за кредитирање на оние што за првпат купуваат дом, се разгледува и мерката за враќање на данокот за додадена вредност. На овој начин ќе им се овозможи на младите брачни двојки и луѓето побрзо да дојдат до сопствени живеалишта. Ќе има и казни за злоупотреба на мерката, нема да може да земаат поволни пари од банките оние што не пријавиле живеалиште на таа адреса во станот што го пазареле.

Агенцијата за катастар на недвижности не располага со податоци за сегашните цени за становите, информациите ги добиваат од нотарите за предкупопродажни договори склучени пред 3-4 години со многу поразлични цени.

Со ваков пристап кон купопродажба на недвижностите, се очекува да се стави под контрола еуфоријата за купување станови и зголемувањето на цените за метар квадратен простор, особено во главниот град.

Ирина Гелевска