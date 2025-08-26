ИРАН
Техеран негира вмешаност во антисемитски напади
26.08.2025 20:05
Австралија го протера амбасадорот, обвинувајќи го Техеран за нападите кон крајот на 2024-та – подметнати пожари во кафуле во Сиднеј и во синагогата Адас Израел во Мелбурн.
Иран го отфрли обвинението од Австралија за вмешаност во антисемитски напади во Сиднеј и Мелбурн и предупреди дека ќе преземе реципрочни мерки поради протерувањето на иранскиот амбасадор од Канбера.
