Техеран негира вмешаност во антисемитски напади

Иран го отфрли обвинението од Австралија за вмешаност во антисемитски напади во Сиднеј и Мелбурн и предупреди дека ќе преземе реципрочни мерки поради протерувањето на иранскиот амбасадор од Канбера.

Австралија го протера амбасадорот, обвинувајќи го Техеран за нападите кон крајот на 2024-та – подметнати пожари во кафуле во Сиднеј и во синагогата Адас Израел во Мелбурн.