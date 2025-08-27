ЦУК: Пожарите кај Јасен, Кожуф и Долгаец се ставени под контрола

Центарот за управување со кризи соопшти дека денеска на територијата на државата регистрирани се вкупно четири пожари на отворен простор, од кои еден е изгаснат, додека три пожари се ставени под контрола.

Под контрола е ставен пожарот во општина Македонски Брод кај повеќенаменското подрачје Јасен каде горело мешана шума, понатаму пожарот во општина Гевгелија на планината Кожуф, како и во општина Долнени кај селото Долгаец каде горело мешана шума.

На ден 26.08.2025 година, до 12:00 часот, на територијата на Република Северна Македонија има вкупно четири пожари на отворен простор, нема активни, три се под контрола и еден пожар е изгаснат. Под контрола се пожарите во Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума); Општина Гевгелија: на планината Кожуф (приземен пожар); Општина Долнени: с. Долгаец (мешана шума); Изнаснат во Општина Куманово: ул. Доне Божинов (ѓубриште), стои во соопштението.