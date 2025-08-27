ДЗР: Доцни Законот за климатска акција, државата без систем за справување со климатските промени

Одложувањето на носењето на Законот за климатска акција, што трае повеќе од пет години, негативно влијае врз институционалната координација и комуникација во справувањето со климатските промени, утврди Државниот завод за ревизија во најновиот извештај.

Ревизорите посочуваат дека државата нема национален план за адаптација, недостасува јасна структурна поставеност, а не е воспоставена ниту единствена база на податоци за емисиите на стакленички гасови – последен пат изработена во 2019 година.

Иако во изработката на законот биле вклучени бројни институции, изостанала улогата на локалната самоуправа. Дополнителен проблем е и што во Буџетот не постои систем за климатско означување на проектите, па нема податоци за финансиите насочени кон климатски промени.

Во Долгорочната стратегија за климатска акција е предвидено дека до 2050 година ќе бидат потребни 35 милијарди евра капитални инвестиции и 121 милијарда евра во енергетскиот сектор, но меѓународните обврски за финансиско известување државата не ги исполнува од 2020 година.