Дојранското езеро без хидросистемот „Ѓавато“ ќе има сè помалку вода

Зголемување на водостојот и подобрување на квалитетот на водата. Ова се предизвиците со кои се соочува Дојранското езеро. Вака смета градоначалникот на Дојран кој ја поздрави одлуката на Владата да се санира хидросистемот „Ѓавато“ најавувајќи дека наскоро ќе се стави и во функција новата пречистителна станица.

Ангов повика на поголема соработка меѓу централната и локалната власт кога станува збор за природните езера. За Дојранското цели 5 години чека одобрување на Студијата за валоризација на езерото и планот за менаџирање.

За да не се случи нова еко катастрофа со Дојранското езеро, минатата недела почна санација на системот „Ѓавато“. Премиерот Мицкоски кажа дека во првата фаза ќе бидат оспособени четири пумпи кои ќе го полнат Дојранското езеро.

Ване Трајков