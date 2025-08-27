Покана за јавна седница на Програмскиот совет на МРТ

Програмскиот совет на МРТ ги поканува претставниците на еснафските здруженија и медиумските организации на јавна седница.

Седницата ќе се одржи на 4 септември (четврток) со почеток од 11:00 часот во салата за состаноци на МРТ.

Седницата ќе биде насочена кон размена на идеи и предлози за унапредување на јавниот сервис, со цел МРТ да продолжи да се развива како независен, модерен и кредибилен јавен сервис во служба на граѓаните.

За подобра организација на седницата, сите заинтересирани треба да го регистрираат своето присуство на [email protected] најдоцна до 03.09.2025 година, до 12:00 часот.

Поканата за јавната седница може да ја преземете на следниот линк: