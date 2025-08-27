Одлука за запирање на постапката за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ

27.08.2025 14:47

Одлуката може да ја преземете на следниот линк:

Одлука за запирање на постапката за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ.pdf