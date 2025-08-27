Три лица загинаа во пукотница во основно училиште во Минеаполис

Три лица загинаа, а 20 се ранети во пукотница во католичко основно училиште во Минеаполис, во американската држава Минесота.

Според полицијата меѓу жртвите е и осомничениот кој по вооружениот напад извршил самоубиство.

Гувернерот на Минесота, Тим Волц, насилството го нарече „ужасно“. Мотивот за нападот сè уште се истражува.