САД
Три лица загинаа во пукотница во основно училиште во Минеаполис
27.08.2025 18:52
Според полицијата меѓу жртвите е и осомничениот кој по вооружениот напад извршил самоубиство.
Три лица загинаа, а 20 се ранети во пукотница во католичко основно училиште во Минеаполис, во американската држава Минесота.
Според полицијата меѓу жртвите е и осомничениот кој по вооружениот напад извршил самоубиство.
Гувернерот на Минесота, Тим Волц, насилството го нарече „ужасно“. Мотивот за нападот сè уште се истражува.