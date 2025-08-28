Денеска се празнува Успение на Пресвета Богородица

Православните верници денеска го слават празникот Успение на Пресвета Богородица, кај народот познат и како Голема Богородица. Еден од најголемите христијански празници кога се одбележува земниот крај на Пресвета Богородица, денот кога таа се вознесе на небото и го предаде својот дух во рацете на спасителот. Затоа, верниците со голема почит и радост го празнуваат овој ден, кој е симбол на надежта за вечен живот.

Празникот е и голем соборен ден, на многу места низ земјата денеска се одржуваат црковно-народни собири, а богородичните манастири се меѓу најпосетените светилишта.