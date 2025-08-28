Нови инциденти на протестите во Нови Сад

Пред Филозофскиот факултет во Нови Сад повторно дојде до судири меѓу демонстрантите и полицијата, откако истече рокот што студентите во блокада му го поставија на деканот и силите на редот. Деканот, кој претходно ги исели студентите и го заклучи факултетот, изјави дека нивното барање било ултимативно. По повикот преку мегафон полицијата да се повлече за 10 минути, настанал хаос и бил употребен бибер спреј за растерување на толпата.

Има неколку повредени. Ескалацијата започна по одлуката на деканот да ги исели студентите кои бараат смена на управата и поширок академски дијалог.