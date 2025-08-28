Во изминатото деноноќие лишени од слобода возачи од Велес, Росоман и од Демир Капија за „безобѕирно управување со моторно возило“

На 27.08.2025 во 22:55 часот на ул.„Благој Ѓорев“ во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишиле од слобода Ц.Т.(61) од Велес. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „југо“ со велешки регистарски ознаки, кое го управувал и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 2,65 промили алкохол во крвта, по што веднаш бил исклучен од сообраќајот и задржан во полициска станица Велес. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.

Денеска (28.08.2025) во 02:10 часот на локалниот пат с.Горно Чичево-с.Долно Чичево, општина Градско, полициски службеници од СВР Велес, го лишиле од слобода Г.П.(42) од Росоман. Истиот, околу 01:50 часот управувајќи патничко возило „фолксваген пасат“ со кавадаречки регистарски ознаки, изгубил контрола над возилото и излетал од патот. По преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 2,44 промили алкохол во крвта. Лицето е задржано во полициска станица Велес и по целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.

Денеска (28.08.2025) во 00:35 часот на ул.„Маршал Тито“ во Демир Капија, полициски службеници од Полициска станица Демир Капија, го лишиле од слобода Д.Н.(44) од Демир Капија. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „пежо“ со демиркаписки регистарски ознаки, кое го управувал и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 2,31 промили алкохол во крвта, по што веднаш бил исклучен од сообраќајот и задржан во полициска станица Велес. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.