Одбележан Денот на рударите

На 28 август, покрај големиот православен празник Успение на Пресвета Богородица, се одбележува и Денот на рударите. По тој повод во термоелектраната Битола се организира свеченост, а беа доделени и благодарници на вработени од РЕК Битола и Осломеј. На свеченоста присуствуваа и премиерот Мицкоски и министерката за енергетика Сања Божиновска.

Ружица Ѓоршевска известува од Битола.