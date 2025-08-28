Мицкоски: Се спремаме за историска победа

Партиски фолклор без дебата и предлози. Вака премиерот Мицкоски ја коментира изјавата на лидерот на опозицијата Филипче за Изборниот законик, за кој власта не успеа да обезбеди мнозинство. Ова е еден од законите за кои е потребно Бадентерово мнозинство, а ДУИ во парламентот не гласаше за измените.

Марина Стојанова Тонева известува.