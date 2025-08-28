Температурните разлики носат здравствени проблеми

Летото сè уште трае, но ноќите стануваат постудени. Големите температурни разлики во текот на денот влијаат на здравјето на дел од населението. Повозрасните и хронично болните чувствуваат тегоби од временските скокови, но велат дека знаат како да спречат влошување на здравствената состојба.

Помладите не се жалат на тегоби. Во времето уживаат и посетителите од странство.

„Од Словачка сум и за мене времето е нормално. Секојдневната температура е добра“.

Во изминатата недела, зголемен е бројот на повици до брзата помош од лица коишто се жалат на здравствени проблеми.

Докторите упатуваат на внимателност на температурните разлики, а за секоја посериозна состојба да побараат лекарска помош.

Ирина Гелевска