Рударството тешка професија, но и задоволство

Работа во прашина, на многу ниски и на високи температури. Многу неизвесни секојдневија за коишто треба среќа. Вака рударската работа ја опиша Поповски, багерист во рударско-енергетскиот комбинат во „РЕК-Битола“. Сепак, цели 25 години останал во овој сектор бидејќи професијата го усреќува.

Рударскиот поздрав е „Среќно“ кој јасно укажува на тежината на професијата.

Сепак има млади на кои вистински предизвик им е да работат со јагленот.

28 Август, Голема Богородица е ден кој традиционално се чествува меѓу рударите. По тој повод во РЕК Битола беа одликувани вработени од рударско-енергетскиот сектор со пофалници, a членови на семејствата на загинати рудари со благодарници за особен придонес во нивната дејност.

Ружица Ѓоршевска