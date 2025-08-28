Влада: Растот на нето платата е речиси двојно повисок

Премиерот Мицкоски на повикот од опозицискиот лидер на СДСМ Венко Филипче за пораст на минималната плата вели дека добро е да се направи споредба меѓу Владата на СДСМ и ДУИ од 2017 до мај 2024 година која остварила пораст на реалната нето-плата во Македонија за околу 3,5 проценти. Според премиерот за разлика од таа Влада, една година на извршната власт на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата од јуни 2024 до јуни 2025 реалниот пораст на нето платата е 6,5 проценти. Побара од СДСМ да не спинуваат и лиферуваат невистини, туку да предложат конкретни мерки.

Во СДСМ пак обвинуваат дека граѓаните едвај врзуваат крај со крај а власта им вели „немаме магично стапче“. За само една година власт на ВМРО-ДПМНЕ, Македонија е доведена во најголема економска несигурност досега, критикуваат од СДСМ.

Власта и опозицијата во пресрет на локалните избори ги засилија нападите едни кон други посебно во делот на економијата и животниот стандард на граѓаните, додека кај политичките партии на Албанците доминираат темите за легитимитетот и заслугите за положбата на албанската етничка заедница во општеството.

Игор Панов