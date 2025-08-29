Лишени од слобода лица од Косово и Турција, запленети две украдени возила

Вчера во 16:05 часот на Граничниот премин Блато полициски службеници од Полициската станица за граничен премин и граничен надзор Блато го привеле Г.П.(40) од Р. Косово кој сакал да влезе во државата со патничко возило „мерцедес“ со српски национални ознаки.

При извршените проверки било констатирано дека возилото е евидентирано во базата на Интерпол за украдени возила. На 29.08.2025 во 00:05 часот на Граничниот премин Табановце, на влез во државата, бил приведен В.Е. (39) од Р. Турција, кој управувал патничко возило „пежо“ со француски национални ознаки.

По извршените проверки било констатирано дека возилото е евидентирано во базата на Интерпол за украдени возила. Лицата се лишени од слобода, а возилата се одземени и по документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.