Лишен од слобода кумановец, насилно влегувал во цркви и украл пари кои се пронајдени и вратени на сопственикот

Вчера во 14:45 часот во Куманово, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода Н.А.(28) од Куманово, информираат од МВР.

Тој се сомничи дека на 24.08.2025 со употреба на сила влегол во црквата „Св. Троица“ во с. Љубодраг, кумановско и одзел пари, додека на 28.08.2025 од црквата „Св. Петка“ во населбата Бедиње во Куманово, со употреба на сила се обидел да одземе пари од касата. Н.А. бил приведен во полициска станица и во службен разговор ги признал делата.

Одземеното било пронајдено и вратено на сопственикот и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението.