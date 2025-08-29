Зголемен тренд на зимница по нарачка

Ајвар, лутеница, пиперки во низа, мармалад, слатко, туршија. Време е за зимница, но на кој начин приготвена – дома или по нарачка? Прилепчани уште ја чуваат традицијата, ама нагло се зголемува интересот да се купи готово.

За купување зимница првиот сигнал стигнува од социјалните мрежи.

Најголеми купувачи се помладите семејства без време, трпение и можности да прават ајвар. Ги нагласуваат предностите.

На пазарите нема забележителна понуда на пиперката ајварка. Прво се чека нејзината цена. А оние што прават по нарачка, наредните два месеца нема да здивнат од печење пиперки. Пресметките и ним и на нарачателите, им одат во прилог.

Елизабета Митреска