Тече втора постапка за враќање на украдените икони пронајдени во Тирана

Во тек е постапка за враќање на 36-те украдени икони од земјава пронајдени во Албанија. По првата успешна реституција, кога беа вратени 20 икони, тече втора, за иконите, кои албанската полиција ги заплени во април 2022 година во Тирана.

Станува збор за непроценливо културно историско богатство, кое земјава прави напори да го врати дома.

„Да, еден дел од тие икони кои беа однесени пред 20 години, дел се вратени, а дел допрва треба да ги вратиме, тоа е се тековно, процедурата е отворена и мислам дека за скоро време и тоа ќе го завршиме“, вели Сашо Цветкоски од Истражувачкиот центар за културно наследство при МАНУ.

Од истражувачкиот центар велат досега само во депото на Тирана се идентификувани вкупно 56 икони во сопственост на земјава, но не е направен увид во депоата во другите албански градови.

„Не ни е достапно депото во Берат, депото во Корча. Она што успеавме да видиме во Тирана, овие резултати од Тирана се. Е, сега да видиме ако и таму можеме да најдеме, бидејќи тие икони кои се откриени од властите во Албанија, тие се дислоцирани на неколку локалитети и допрва ни престојат истражувања во смисла на идентификација, на она што може да биде икона од Македонија“, додава Цветкоски.

20-на вредни икони однесени од црквите во селата Радожда, Буринец и Селце, вратени во земјава денес се во процес на конзервација, нема да ги красат црквите, туку ќе се чуваат во депото на музеј Македонија. Од 2008 до 2013 година беа украдени стотици вредни икони, претежно од струшко-дебарскиот и реканскиот регион во југозападна Македонија.

Соња Рилковска