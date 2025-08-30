Струмичките пазари со најниска цена на зеленчукот

За купувачите скапо за продавачите евтино. Вообичаена слика на пазарите во Струмица пред сезоната на подготвување зимница. Најбарани се црвените пиперки кои се продаваат од 50 до 60 денари, доматите од 30 до 50 и модриот патлиџан 20 денари за килограм.

За купувачите цените на зелените пазари во Струмица се солени, но нема да се откажат од подготвување ајвар, лутеница, пинџур. Велат дека остануваат верни на традицијата и приготвеното дома е повкусно.

Струмичките зелени пазари се сметаат за најевтини во државата, бидејќи директно продаваат земјоделци а не трговци.

Ване Трајков