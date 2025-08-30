Невреме со силен ветер го зафати Скопје, предизвикана материјална штета

Во Скопје попладнево дува силен ветер, делови од градот се без електрична енергија, а според информациите од Центарот за управување со кризи има два големи пожари и тоа на Скопска Црна Гора меѓу селата Црешево и Брњарци и меѓу селата Крушопек и Лока, но и на други места. Силниот ветер предизвика и материјална штета.

Според досегашните информации во невремето нема евидентирани повредени лица.

Паднати кровови од згради има во Чаир, во Ѓорче Петров, на булеварот Партизански одреди во близина на бензинската пумпа на Окта, како и паднати дрвја, гранки од дрвја и контејнери.

Од ЦУК информираат дека надлежните служби внимателно ја следат состојбата, и дека се во постојана координација со сите релевантни служби на терен.