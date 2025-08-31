„Безбеден град“ ќе ги намали несреќите во сообраќајот
Надлежните најавуваат трајно одземање на возила и поригорозни казни – за оние кои не ги почитуваат сообраќајните правила, возат без возачка дозвола или во пијана состојба. Намалување на несреќите во сообраќајот треба да донесе и проектот „Безбеден град“ кој треба да профункционира од почетокот на 2026-та, велат сообраќајните експерти. И граѓаните и очекуваат промени со кои ќе бидат побезбедни на патиштата низ земјава.
И натаму се нижат сообраќајните прекршоци, несреќи во кои и жртви. Голем процент Македонци важат за лоши учесници во сообраќајот.
Според професор Јошевски, доминантен фактор за сообраќајните незгоди е човечкиот, односно неговото однесување.
Граѓани посочија дека очекуваат промени со кои ќе бидат побезбедни на патиштата низ земјава.
Бројот на несреќните и жртвите во сообраќајот скоро идентични како лани.
„Сообраќајните незгоди на подрачјето на СВР Битола се скоро идентични како минатата година за првите седум месеци. Во 2025-та имало 365, а нешто помалку или 320 ланската година. Десет лица загинаа оваа година, а во 2024 дванаесет“, велат од СВР Битола.
Човечкиот фактот не е единствена причина за сообраќајни незгоди, посочува професор Јошевски.
Министерот за внатрешни работи Тошковски за 2026 најави измени во законот за безбедност на сообраќајот.
Ружица Ѓоршевска