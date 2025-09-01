Образование
Почна учебната 2025/2026 година
01.09.2025 08:40
Заѕвони училишното ѕвонче. Учениците се вратија во училишните клупи. Министерката Јаневска очекува успешен старт и повисок квалитет на наставниот процес …
За 245.000 ученици денеска почнува новата учебна година. Oд нив 17.250 за прв пат ќе седнат во училишните клупи и ќе го почнат образованиот процес.
Речиси 1.400 образовани асистенти ќе бидат ангажирани во основните училишта, 130 во средните.
Министерката Јаневска очекува успешен старт и повисок квалитет на наставниот процес во споредба со изминатите години. Втора учебна година која почнува со учебници за сите ученици во основното и средното образование, ќе има и учебници по странски јазици.