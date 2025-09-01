Филипче: Резолуција за црвените линии

„Власта има лоши економски политики, не води грижа за работниците во кој било сектор и нема најава за зголемување на платите“ вели лидерот на СДСМ, Венко Филипче. Во однос на надворешната политика, владата бега од уставни измени и ја кочи земјава на патот до Европската унија.

Игор Панов известува.